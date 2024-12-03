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Тренер «Вашингтона»: впечатляет то, как команда в большинстве справляется без Овечкина

Тренер «Вашингтона»: впечатляет то, как команда в большинстве справляется без Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре команды в большинстве без российского нападающего Александра Овечкина.

«Мне понравилось многое в структуре. Но, наверное, самое впечатляющее, что эта группа сделала, это то, как они справляются без Овечкина. Это повлекло за собой несколько вещей. Во-первых, нам пришлось быстро что-то придумать, потому что у нас годами была стабильная схема с определённой позицией, и Алекс был её важной частью. А этим пятерым пришлось быстро собраться вместе… И это действительно впечатляет — видеть, как быстро они нашли общий язык в отсутствии Овечкина. Мы должны шагнуть вперёд, мы должны обеспечивать нападение в некоторых из этих игр без Овечкина и его броска. И я считаю, что они отлично справляются, беря инициативу в свои руки и результативно играя в большинстве. Эти показатели невероятны, особенно учитывая, что величайший игрок в большинстве всех времён отсутствует в составе», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

Напомним, Овечкин восстанавливается после перелома ноги.

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