Остон Мэттьюс забил первый гол после травмы

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил Остон Мэттьюс, для которого этого гол стал первым после травмы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, американский форвард в первом матче после травмы отметился двумя результативными передачами в победной встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3). Ранее капитан «Тороно» пропустил девять игр из-за травмы верхней части тела.

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