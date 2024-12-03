Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Остон Мэттьюс забил первый гол после травмы

Остон Мэттьюс забил первый гол после травмы
Комментарии

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
2 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Мэттьюс (Нюландер, Экман-Ларссон) – 15:35     2:0 Таварес (Марнер, Хольмберг) – 31:59    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил Остон Мэттьюс, для которого этого гол стал первым после травмы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, американский форвард в первом матче после травмы отметился двумя результативными передачами в победной встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3). Ранее капитан «Тороно» пропустил девять игр из-за травмы верхней части тела.

Материалы по теме
Остон Мэттьюс оценил свою игру в первом матче после восстановления от травмы
Календарь матчей НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android