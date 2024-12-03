Форвард «Вашингтона» рассказал об эмоциях Овечкина от первой тренировки после перелома

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа высказался о первой тренировке российского нападающего Александра Овечкина после перелома ноги.

«Если честно, я не думаю, что он настоящий. Прошло две недели с момента перелома ноги, а он уже снова на льду. Он машина… Это здорово видеть его снова на льду. Он был счастлив, когда закончил тренировку, весь воодушевлённый. Мы все были рады. Это отличный знак, шаг в правильном направлении», — приводит слова Дюбуа официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче с «Ютой» Александр Овечкин получил перелом малоберцовой кости. Команда провела без него уже шесть игр. Пока нет точной даты, когда россиянин сможет вернуться к полноценной игре за клуб.

Овечкин впервые после травмы вышел на лёд