Ассист Артемия Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

Сегодня, в ночь со 2 на 3 декабря мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали гости со счётом 5:1.

В составе победителей голами отметились шведский нападающий Йеспер Братт, канадский форвард Доусон Мерсер, канадский защитник Даги Хэмилтон и американский нападающий Джек Хьюз, на счету которого дубль.

У хозяев заброшенной шайбой отличился форвард из США Крис Крайдер. Также на счету российского нападающего Артемия Панарина результативная передача.

«Рейнджерс» продолжит домашнюю серию и встретится с «Питтсбург Пингвинз» 7 декабря. «Нью-Джерси» дома сыграет с «Сиэтл Кракен» 7 декабря.