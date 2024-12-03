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«Авангард» объявил о прекращении сотрудничества с Сергеем Звягиным и Антоном Курьяновым

«Авангард» объявил о прекращении сотрудничества с Сергеем Звягиным и Антоном Курьяновым
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Хоккейный «Авангард» сделал заявлении о расставании с двумя тренерами.

«Авангард» и исполняющий обязанности главного тренера Сергей Звягин, а также тренер Антон Курьянов расторгли контракты по взаимному соглашению сторон.

Клуб благодарит Сергея Евгеньевича и Антона Алексеевича за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере. До прибытия Ги Буше в Омск исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Подконицки», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях клуба.

Напомним, следующим главным тренером омского клуба станет Ги Буше. Он примет омскую команду в первой половине декабря, когда прибудет в Россию.

На текущий момент «Авангард» идёт девятым в таблице Запада КХЛ с 27 очками.

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