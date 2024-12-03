Гол Евгения Дадонова помог «Далласу» победить «Юту»

Сегодня, в ночь со 2 на 3 декабря мск на льду «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Юта» и «Даллас Старз». Победу одержали гости со счётом 2:1.

В составе победителей голом отметился канадский форвард Джейми Бенн. Также первая заброшенная шайба в матче на счету российского нападающего Евгения Дадонова.

У хозяев единственная заброшенная шайба на счету американского нападающего Ника Шмальца.

«Юта» начнёт выездную серию и встретится с «Баффало Сэйбрз» 7 декабря. У «Далласа» продолжится выезд, команда сыграет с «Лос-Анджелес Кингз» 5 декабря.