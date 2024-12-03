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Юта — Даллас Старз, результат матча 3 декабря 2024, счёт 1:2, регулярный чемпионат НХЛ

Гол Евгения Дадонова помог «Далласу» победить «Юту»
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Сегодня, в ночь со 2 на 3 декабря мск на льду «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Юта» и «Даллас Старз». Победу одержали гости со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дадонов (Дюшейн, Хейсканен) – 27:07 (pp)     0:2 Бенн (Стил) – 39:17     1:2 Шмальц (Маччелли, Бьюгстад) – 46:57    

В составе победителей голом отметился канадский форвард Джейми Бенн. Также первая заброшенная шайба в матче на счету российского нападающего Евгения Дадонова.

У хозяев единственная заброшенная шайба на счету американского нападающего Ника Шмальца.

«Юта» начнёт выездную серию и встретится с «Баффало Сэйбрз» 7 декабря. У «Далласа» продолжится выезд, команда сыграет с «Лос-Анджелес Кингз» 5 декабря.

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