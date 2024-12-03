НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 декабря

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 3 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей.

На льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали гости со счётом 5:1.

В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева площадки.

На льду «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Юта» и «Даллас Старз». Победу одержали гости со счётом 2:1.