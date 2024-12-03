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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 декабря

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 декабря
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Сегодня, 3 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей.

На льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали гости со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Палат, Ковачевич) – 01:27     0:2 Мерсер (Хьюз) – 07:10     0:3 Хэмилтон (Хьюз, Братт) – 29:04 (pp)     0:4 Хьюз (Хьюз, Братт) – 32:38     1:4 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 33:29 (pp)     1:5 Хьюз (Братт, Хэмилтон) – 38:56 (pp)    

В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева площадки.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Мэттьюс (Нюландер, Экман-Ларссон) – 15:35     2:0 Таварес (Марнер, Хольмберг) – 31:59     2:1 Райхель (Марун, Броди) – 43:26     3:1 Минтен (Тимминс, Лоренц) – 43:47     4:1 Нис (Марнер, Майерс) – 58:15    

На льду «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Юта» и «Даллас Старз». Победу одержали гости со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дадонов (Дюшейн, Хейсканен) – 27:07 (pp)     0:2 Бенн (Стил) – 39:17     1:2 Шмальц (Маччелли, Бьюгстад) – 46:57    
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