НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 декабря

Сегодня, 3 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей.
На льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали гости со счётом 5:1.
В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 4:1 одержали хозяева площадки.
На льду «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Юта» и «Даллас Старз». Победу одержали гости со счётом 2:1.
- 3 декабря 2024
-
08:30
-
08:17
-
08:04
-
07:37
-
06:22
-
05:42
-
04:59
-
04:50
-
04:22
-
03:45
-
03:05
-
02:01
-
00:15
-
00:10
- 2 декабря 2024
-
23:47
-
22:54
-
22:12
-
22:12
-
21:34
-
20:55
-
20:44
-
20:29
-
20:21
-
20:17
-
20:03
-
19:33
-
19:31
-
19:16
-
19:06
-
18:46
-
18:36
-
17:57
-
17:32
-
17:01
-
16:53