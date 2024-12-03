Евгений Дадонов сравнялся с Артемием Панариным по количеству франшиз, которым забивал

Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой во встрече с «Ютой».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Дадонов забросил 33-й франшизе за свою карьеру и повторил результаты Артемия Панарина, Ника Фолиньо, Клода Жиру, Густава Нюквиста, Тайлера Тоффоли, Микаэля Гранлунда, Нино Нидеррайтера, Энтони Дюклера, Элиаса Линдхольма и Бо Хорвата.

Напомним, сегодня, в ночь со 2 на 3 декабря мск, на льду «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Юта» и «Даллас Старз». Победу одержали гости со счётом 2:1.