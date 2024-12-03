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Евгений Дадонов сравнялся с Артемием Панариным по количеству франшиз, которым забивал

Евгений Дадонов сравнялся с Артемием Панариным по количеству франшиз, которым забивал
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Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой во встрече с «Ютой».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Дадонов забросил 33-й франшизе за свою карьеру и повторил результаты Артемия Панарина, Ника Фолиньо, Клода Жиру, Густава Нюквиста, Тайлера Тоффоли, Микаэля Гранлунда, Нино Нидеррайтера, Энтони Дюклера, Элиаса Линдхольма и Бо Хорвата.

Напомним, сегодня, в ночь со 2 на 3 декабря мск, на льду «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Юта» и «Даллас Старз». Победу одержали гости со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дадонов (Дюшейн, Хейсканен) – 27:07 (pp)     0:2 Бенн (Стил) – 39:17     1:2 Шмальц (Маччелли, Бьюгстад) – 46:57    
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