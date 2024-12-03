Сергачёв стал вторым защитником с драфта 2016 года, кто провёл 500 матчей в НХЛ

На льду «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Юта» и «Даллас Старз». Победу одержали гости со счётом 2:1.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв провёл свой 500-й матч в рамках Национальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Сергачёв стал вторым игроком обороны с драфта 2016 года, кто провёл 500 матчей в НХЛ. Ранее это сделал защитник «Колорадо Эвеланш» Самуэль Жирар.

Всего за 500 матчей Михаил Сергачёв забросил 54 шайбы и отдал 219 передач. В 2020 и 2021 годах защитник становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».