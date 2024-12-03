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Сергачёв стал вторым защитником с драфта 2016 года, кто провёл 500 матчей в НХЛ

Сергачёв стал вторым защитником с драфта 2016 года, кто провёл 500 матчей в НХЛ
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На льду «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Юта» и «Даллас Старз». Победу одержали гости со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дадонов (Дюшейн, Хейсканен) – 27:07 (pp)     0:2 Бенн (Стил) – 39:17     1:2 Шмальц (Маччелли, Бьюгстад) – 46:57    

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв провёл свой 500-й матч в рамках Национальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Сергачёв стал вторым игроком обороны с драфта 2016 года, кто провёл 500 матчей в НХЛ. Ранее это сделал защитник «Колорадо Эвеланш» Самуэль Жирар.

Всего за 500 матчей Михаил Сергачёв забросил 54 шайбы и отдал 219 передач. В 2020 и 2021 годах защитник становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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