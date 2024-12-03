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Капитан «Сочи» Хафизов — о сбежавшем из КХЛ Криштофе: он хотел больше внимания к себе

Капитан «Сочи» Хафизов — о сбежавшем из КХЛ Криштофе: он хотел больше внимания к себе
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Капитан «Сочи» Тимур Хафизов высказался о решении защитника Михала Криштофа самовольно покинуть южан.

– Из «Сочи» при странных обстоятельствах, по сути, сбежал словацкий защитник Михал Криштоф. Как отреагировали на эту ситуацию внутри команды?
– Спокойно. Многие давно уже чувствовали, что Михал не очень доволен своим положением в команде, его не устраивало игровое время. Возможно, хотел больше внимания к себе, доверия, не видел шанса, возможности себя проявить. Сюрпризом его отъезд не стал, большой проблемой тоже. Свято место пусто не бывает, ушёл Криштоф – его место заняли другие ребята, и команда ничего не потеряла.

– Человеческой обиды за то, что подвёл коллектив своим демаршем, не было?
– Нет, а какие обиды? Если человек не хочет играть в этом клубе, не насильно же его держать. В таком случае лучше отпустить, он в любом случае больше нам не помощник, — сказал Хафизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тимуром Хафизовым читайте на «Чемпионате»:
«Криштоф в любом случае был нам уже не помощник». Большое интервью с капитаном ХК «Сочи»
Эксклюзив
«Криштоф в любом случае был нам уже не помощник». Большое интервью с капитаном ХК «Сочи»
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