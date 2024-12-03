Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Перепишет 100%». Капитан ХК «Сочи» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

«Перепишет 100%». Капитан ХК «Сочи» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
Комментарии

Капитан «Сочи» Тимур Хафизов прокомментировал погоню российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

– Следите за гонкой Александра Овечкина за Уэйном Гретцки? Наверное, весь хоккейный мир сейчас следит.
– Хочешь – не хочешь, с утра у тебя первая новость об этом. Овечкин набрал отличный ход в этом сезоне, к сожалению, теперь травма. Но я думаю, что ни у кого не осталось уже сомнений, побьёт он рекорд Гретцки или нет. Перепишет рекорд 100%, вопрос только, когда это случится, — сказал Хафизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Овечкину осталось забросить 27 шайб, чтобы превзойти достижение Уэйна Гретцки и установить новый рекорд НХЛ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тимуром Хафизовым читайте на «Чемпионате»:
«Криштоф в любом случае был нам уже не помощник». Большое интервью с капитаном ХК «Сочи»
Эксклюзив
«Криштоф в любом случае был нам уже не помощник». Большое интервью с капитаном ХК «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android