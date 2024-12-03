«Перепишет 100%». Капитан ХК «Сочи» оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Капитан «Сочи» Тимур Хафизов прокомментировал погоню российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

– Следите за гонкой Александра Овечкина за Уэйном Гретцки? Наверное, весь хоккейный мир сейчас следит.

– Хочешь – не хочешь, с утра у тебя первая новость об этом. Овечкин набрал отличный ход в этом сезоне, к сожалению, теперь травма. Но я думаю, что ни у кого не осталось уже сомнений, побьёт он рекорд Гретцки или нет. Перепишет рекорд 100%, вопрос только, когда это случится, — сказал Хафизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Овечкину осталось забросить 27 шайб, чтобы превзойти достижение Уэйна Гретцки и установить новый рекорд НХЛ.