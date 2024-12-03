Капитан ХК «Сочи» — о главном тренере Зубове: хочется слушать каждое его слово

Капитан «Сочи» Тимур Хафизов рассказал о работе с главным тренером южан Сергеем Зубовым.

«Для меня каждый день работы с таким тренером – большая удача. Хорошая школа хоккея. Человек с двумя Кубками Стэнли, член Зала хоккейной славы, с таким опытом. Он отыграл огромное количество матчей в НХЛ, его хочется слушать, внимательно слушать каждое его слово. И получать максимум от работы с ним, вникать в различные тонкости, нюансы хоккея, фишечки. В разборах матчей часто смотрим различные видео из НХЛ, изучаем, как играют лучшие игроки мира. Многое берём оттуда, классный опыт для меня, и не хочется упускать подобный шанс», — сказал Хафизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.