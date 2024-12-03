Нападающий «Сочи» Хафизов оценил шансы Шипачёва превзойти снайперский рекорд Мозякина

Капитан «Сочи» Тимур Хафизов оценил шансы нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва превзойти снайперский рекорд Сергея Мозякина.

– Ваш кумир Вадим Шипачёв недавно стал лучшим бомбардиром лиги. Как вы восприняли эту новость? Возможно, поздравили лично?

– Кумир – громкое слово. Тот игрок, за которым хочется следить. Некая ролевая модель, на которую ориентируюсь. Мне нравится его манера игры, долгие годы слежу за ним, и сейчас, несмотря на возраст, он всё ещё хорош. Делает такие вещи на льду, которые хочется взять себе на вооружение. Но это не всем дано – отдавать такие передачи. Лично не знакомы, но для меня всегда особое событие выходить против таких игроков, как Шипачёв. Данис Зарипов, Павел Дацюк, – всё детство ходил, смотрел с открытым ртом на них с трибуны, а теперь у тебя есть шанс выйти и сыграть против них. Это как воплощение детской мечты.

– Сможет ли Шипачёв стать лучшим снайпером в истории КХЛ?

– Ему ещё достаточно много до Мозякина, будет очень тяжело. Он, скорее, упрочит своё лидерство по очкам, голы или передачи – всё в комплексе. Добраться до снайперского рекорда Сергея практически нереально, но свой бомбардирский он точно серьёзно улучшит, — сказал Хафизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

На счету Шипачёва 294 заброшенные шайбы в КХЛ. Рекорд Мозякина составляет 419 голов.