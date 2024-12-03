Нападающий «Сочи» Хафизов рассказал, какой игрок СКА является для него примером

Капитан «Сочи» Тимур Хафизов заявил, что нападающий СКА Марат Хайруллин является для него примером.

– Вы выходите на новый уровень в 26 лет, в чём-то повторяя историю другого нижнекамского нападающего, Марата Хайруллина. Его пример вас вдохновляет?

– Мы хорошие друзья с Маратом, постоянно на связи. Летом можем увидеться, пообщаться, всегда рад его видеть. Ещё по Нижнекамску помню, что он был ярким примером для всех. Примером подхода к делу, трудолюбия. Выходил на дополнительные тренировки, когда другие ребята уже отдыхали, он думал, как сделать себя ещё лучше, ещё сильнее. Много работал над броском — и вот результат, бросок у Хайруллина сейчас один из лучших в лиге. Так что он и правда для меня отчасти ролевая модель, — сказал Хафизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.