Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Сочи» Хафизов высказался за возвращение Новокузнецка и Ханты-Мансийска в КХЛ

Капитан «Сочи» Хафизов высказался за возвращение Новокузнецка и Ханты-Мансийска в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Сочи» Тимур Хафизов высказался за возвращение новокузнецкого «Металлурга» и ханты-мансийской «Югры» в КХЛ.

– Иногда приходится слышать, что Сочи не нужен клуб и хоккей. Что вы ответите скептикам?
– В таком городе, с таким климатом, а главное, с такой шикарной инфраструктурой обязательно нужна команда КХЛ. Я вообще выступаю за то, чтобы команд было больше. Нужны команды КХЛ во всех хоккейных столицах страны, в городах, которые выступали кузницей кадров для нашего хоккея.

Взять тот же Новокузнецк, там всегда был повышенный интерес к хоккею, Ханты-Мансийск. Чем больше будет команд на высшем уровне – тем лучше. Команда КХЛ в городе – это счастье для болельщиков, возможность привлечь новую аудиторию, детей в спорт. Я сам в детстве всегда ходил на «Нефтехимик», на команду мастеров. Для меня возможность побывать на матче КХЛ была лучшим вариантом досуга.

– В Новокузнецке и Ханты-Мансийске есть команды ВХЛ. Этого недостаточно?
– Есть большая разница между ажиотажем вокруг ВХЛ и КХЛ. Когда к тебе в город приезжают играть Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Ковальчук и ребята из ВХЛ, при всём к ним уважении, – разница несравнима, — сказал Хафизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тимуром Хафизовым читайте на «Чемпионате»:
«Криштоф в любом случае был нам уже не помощник». Большое интервью с капитаном ХК «Сочи»
Эксклюзив
«Криштоф в любом случае был нам уже не помощник». Большое интервью с капитаном ХК «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android