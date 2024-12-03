«Не думаю, что «Вашингтон» полагается только на одного игрока». Эллер — о травме Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер высказался о травме капитана столичного клуба Алекснадра Овечкина и результатах команды без россиянина. Без Овечкина «столичные» одержали четыре победы при двух поражениях.

«Я не думаю, что мы полагаемся только на одного какого-то игрока. У нас есть четыре тройки нападения, три пары защитников, два вратаря — это действительно полноценная команда с точки зрения вклада от каждого по-разному. В этом наша сила», — приводит слова Эллера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

С начала сезона Овечкин провёл 18 матчей, в них он заработал 25 (15+10) результативных баллов.