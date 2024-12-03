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Бывший хоккеист «Нефтехимика» прокомментировал игру команды при Олеге Леонтьеве

Бывший хоккеист «Нефтехимика» прокомментировал игру команды при Олеге Леонтьеве
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Капитан «Сочи» Тимур Хафизов, ранее игравший за «Нефтехимик», прокомментировал игру нижнекамской команды при главном тренере Олеге Леонтьеве.

– Как вам «Нефтехимик» Олега Леонтьева? Многие выделяют его за умение выжимать максимум при скромных финансовых возможностях.
– Команда каждый год как минимум ведёт борьбу за плей-офф. В прошлом, правда, немного не хватило. Хорошая, системная команда. Тяжело с ними играть, особенно когда Нижнекамск повёл в счёте. Каждый знает, что надо делать, как действовать. Тяжело было взламывать эту оборону. Олег Юрьевич ставит хороший, системный хоккей, который даёт результат, — сказал Хафизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тимуром Хафизовым читайте на «Чемпионате»:
«Криштоф в любом случае был нам уже не помощник». Большое интервью с капитаном ХК «Сочи»
Эксклюзив
«Криштоф в любом случае был нам уже не помощник». Большое интервью с капитаном ХК «Сочи»
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