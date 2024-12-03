Капитан ХК «Сочи» назвал главную причину неудачных результатов своей команды

Капитан «Сочи» Тимур Хафизов рассказал о причинах неудачных результатов команды.

– «Сочи» часто неплохо играет с лидерами, но при этом испытывает трудности в играх с прямыми конкурентами. Вопрос мотивации, проще настраиваться против условного «Ак Барса» или «Локомотива»?

– Всё дело в психологии. На Казань, Питер или Ярославль долго настраиваться не нужно, все прекрасно понимают, кто против тебя выходит на лёд. Все готовы и головой, и телом на 100% и даже больше. А в играх с командами с нижней части таблицы могут проскакивать ненужные мысли. Над этим надо работать, не теряй мы так глупо порой очки в играх с соперниками, равными по классу, мы были бы сейчас в куда более хорошей ситуации.

– Последние несколько сезонов «Сочи» играет рывками – следом за несколькими удачными встречами долгие серии поражений. Команде не хватает стабильности?

– Нужно научиться работать на дистанции, это тоже зона роста для нас. Опять же, можем выиграть два отличных матча против топ-клубов, близкий к идеальному хоккей показать. А потом отдавать очки в играх, где, казалось бы, всё было на нашей стороне. Надо добавлять в стабильности, — сказал Хафизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.