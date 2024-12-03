Игрок ХК «Сочи» — о татарском языке: прикалывались в Нижнекамске — приезжие не понимали

Капитан «Сочи» Тимур Хафизов рассказал про общение в команде на татарском языке.

– В «Сочи» сейчас сразу несколько хоккеистов из Татарстана. Создали в команде некий татарский клан?

– Я бы не назвал это кланом. У нас хороший коллектив, отличные отношения со всеми ребятами в команде. Но как-то в формате шуток, что-то, бывает, и проскочит. Крикнут нам: «Татары, давайте уже соберитесь!» Артур Тянулин может в колонке татарскую песню поставить для настроения. Немножечко вносим в «Сочи» свой колорит.

– Какая у вас любимая татарская песня?

– У Салавата «Салкынчэй». В последнее время её часто слушаем.

– Можете в шутку переговариваться с Артуром Тянулиным и Амиром Гараевым по-татарски, чтобы вас не понимали другие партнёры по команде?

– Больше так прикалывались в Нижнекамске, я помню, когда играл ещё за «Нефтехимик». Там бывало, что какие-то свои вопросы обсуждали на татарском, чтобы приезжие ребята не понимали. Артур с Амиром не очень хорошо татарский знают, я ещё более-менее. Понимаю хорошо, говорить бывает трудно, практики нужно побольше. Ребята хуже знают, но стараются, включаются. Я им подсказываю порой, они уточняют, какие слова как переводятся правильно, — сказал Хафизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.