Капитан ХК «Сочи» Хафизов допустил спад у конкурентов в борьбе за места в зоне плей-офф

Капитан «Сочи» Тимур Хафизов рассказал о борьбе южан за путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина — 2025.

– Последнее место в конференции, третье с конца в лиге. Какое сейчас настроение в команде?

– Не скажу, что у нас какая-то паника или все потеряли надежду, что настроение плохое. Такого нет. Но все смотрят на турнирную таблицу, понимают, что текущую ситуацию надо исправлять. Но я считаю, что последнее место на Западе – это не наше место. Мы точно можем больше и ещё поборемся. Ещё пошумим и попробуем попасть в зону плей-офф.

– 10 очков разницы до идущего пока восьмым «Торпедо». Реалистичная цель?

– Нужна хорошая победная серия, нужно компенсировать упущенное на старте. К тому же всегда возможны неудачные серии у других команд, череда травм или какие-то другие причины неудач. В хоккее всё бывает, ещё играть почти две трети чемпионата. Нам надо просто работать в каждом матче, и всё, — сказал Хафизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.