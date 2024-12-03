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Капитан ХК «Сочи» Тимур Хафизов объяснил свой прогресс в текущем сезоне КХЛ

Капитан ХК «Сочи» Тимур Хафизов объяснил свой прогресс в текущем сезоне КХЛ
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Капитан «Сочи» Тимур Хафизов рассказал о своём прогрессе в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. На счету 26-летнего форварда 19 (12+7) очков в 29 матчах.

– В игре с «Куньлунем» вы оформили хет-трик и голевую передачу. Самое яркое пока событие в карьере?
– Это мой первый хет-трик, даже в МХЛ не было. Поэтому такой матч точно запомнится надолго.

– Ещё не прошла и половина регулярного чемпионата, а вы переписали все личные рекорды – по очкам и по голам. За счёт чего выдаёте такой прорывной сезон, правильное межсезонье? Нужный настрой?
– Самое главное – доверие тренерского штаба. И в том, какое игровое время я получаю. Благодарен Сергею Александровичу за возможность проявить себя, свои лучшие качества. Сидя на лавке, не наберёшь очки. Так что в таком доверии кроется как минимум половина от успеха. Но в то же время понимаю, что могу выжать из себя и больше. Если доверяют – надо доказывать, буду стараться оправдывать это доверие. Оно окрыляет, когда чувствуешь, что на тебя надеются, в тебя верят – это имеет ещё и огромное психологическое значение, — сказал Хафизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тимуром Хафизовым читайте на «Чемпионате»:
«Криштоф в любом случае был нам уже не помощник». Большое интервью с капитаном ХК «Сочи»
Эксклюзив
«Криштоф в любом случае был нам уже не помощник». Большое интервью с капитаном ХК «Сочи»
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