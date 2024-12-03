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Сергей Бобровский пропустит ближайшие матчи «Флориды» из-за рождения ребёнка

Сергей Бобровский пропустит ближайшие матчи «Флориды» из-за рождения ребёнка
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустит ближайшие два гостевых матча «пантер». Вратарь с супругой ожидают рождения ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Бобровский пропустит игры «Флориды» с «Питтсбург Пингвинз» 4 декабря и с «Филадельфией Флайерз» 6 декабря.

Отмечается, что на замену Бобровскому из Американской хоккейной лиги вызван вратарь Крис Дриджер.

Напомним, во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (6:3) 36-летний голкипер записал на свой счёт 407-й победный матч за карьеру в НХЛ, благодаря чему вышел на 11-е место в истории НХЛ по победам среди голкиперов, повторив достижение Гленна Холла.

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