Сергей Бобровский пропустит ближайшие матчи «Флориды» из-за рождения ребёнка

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский пропустит ближайшие два гостевых матча «пантер». Вратарь с супругой ожидают рождения ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Бобровский пропустит игры «Флориды» с «Питтсбург Пингвинз» 4 декабря и с «Филадельфией Флайерз» 6 декабря.

Отмечается, что на замену Бобровскому из Американской хоккейной лиги вызван вратарь Крис Дриджер.

Напомним, во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (6:3) 36-летний голкипер записал на свой счёт 407-й победный матч за карьеру в НХЛ, благодаря чему вышел на 11-е место в истории НХЛ по победам среди голкиперов, повторив достижение Гленна Холла.