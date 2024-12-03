Двукратный обладатель КГ отреагировал на слухи о возможном уходе Голдобина из «Спартака»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Николая Голдобина из «Спартака», которые ранее появились в СМИ.

«В сравнении с прошлым сезоном в игре Николая и его звена есть большая разница. Отсюда и был яркий результат. В этом же году что-то идёт не так. Тренеры ищут варианты для того, чтобы разбудить Николая и увидеть от него прошлогодний результат.

Варианты с обменом могут быть, но кто инициирует эти слухи? Если журналисты, то тогда это одна история, а если это делает кто-то из клуба, то уже совершенно другая. Всё может быть. Контракт у Николая большой, от него хотят видеть больше отдачи. Любые варианты могут быть, тем более что не так много времени осталось до дедлайна. Результаты Голдобина не устраивают руководство и тренерский штаб клуба», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Голдобин сыграл в 30 матчах, в которых набрал 25 (7+18) очков.