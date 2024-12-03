У ЦСКА в ноябре лучшее меньшинство и самый низкий показатель пропущенных шайб за игру

ЦСКА показал лучший результат по игре в меньшинстве в ноябре. Подопечные Ильи Воробьёва имеют показатель в 96,2%. На второй строчке — «Ак Барс» (93,1%), на третьей — «Авангард» (90%). Всего же в сезоне армейцы занимают второе место по данному показателю (85,7%), уступая только казанскому клубу (87,2%).

Кроме того, у ЦСКА в ноябре наименьший показатель пропущенных шайб за игру — 1,4. На второй строчке — «Локомотив» (1,6), на третьей — «Металлург» (1,8).

Напомним, ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Столичные армейцы набрали 39 очков за 30 матчей. ЦСКА одержал шесть побед в последних восьми встречах.

В следующей игре ЦСКА встретится в гостях с «Витязем» 4 декабря.