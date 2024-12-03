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Кирилл Капризов признан MVP первой четверти сезона НХЛ по версии ESPN

Кирилл Капризов признан MVP первой четверти сезона НХЛ по версии ESPN
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан MVP первой четверти сезона НХЛ по версии ESPN.

«Кирилл являлся ракетным топливом для бурного старта «Уайлд», проводя отличную игру во всех аспектах. В 24 играх «Миннесоты» разрыв между ним и следующим лучшим бомбардиром «дикарей» Мэттом Болди составляет 14 очков. Кирилл в первой четверти сезона был восхитительно доминирующим», — написал журналист ESPN Грег Вышински в статье.

Напомним, в активе российского форварда 15 заброшенных шайб и 23 результативные передачи в 23 проведённых матчах сезона. Капризов единолично занимает первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

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