Трочек — об 1:5 от «Нью-Джерси»: звучит безумно, но «Рейнджерс» играли лучше

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек прокомментировал крупное поражение от «Нью-Джерси Дэвилз». Для «синерубачшечников» это поражение стало шестым в последних семи матчах.

«Это прозвучит безумно, но сегодня я чувствовал, что мы играли лучше.

Парни в нашей команде, которые обычно не хитуют, должны начать хитовать. Нам нужно просто выйти из зоны комфорта, чтобы прервать неудачную серию. То, что мы делали до этого, не работает», — приводит слова Трочека theScore.

На льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали гости со счётом 5:1.