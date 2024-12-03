Трочек — об 1:5 от «Нью-Джерси»: звучит безумно, но «Рейнджерс» играли лучше
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек прокомментировал крупное поражение от «Нью-Джерси Дэвилз». Для «синерубачшечников» это поражение стало шестым в последних семи матчах.
«Это прозвучит безумно, но сегодня я чувствовал, что мы играли лучше.
Парни в нашей команде, которые обычно не хитуют, должны начать хитовать. Нам нужно просто выйти из зоны комфорта, чтобы прервать неудачную серию. То, что мы делали до этого, не работает», — приводит слова Трочека theScore.
На льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали гости со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Палат, Ковачевич) – 01:27 0:2 Мерсер (Хьюз) – 07:10 0:3 Хэмилтон (Хьюз, Братт) – 29:04 (pp) 0:4 Хьюз (Хьюз, Братт) – 32:38 1:4 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 33:29 (pp) 1:5 Хьюз (Братт, Хэмилтон) – 38:56 (pp)
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