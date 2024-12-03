Тренерский штаб «Вашингтона» признан лучшим в НХЛ в ноябре

Тренерский штаб «Вашингтон Кэпиталз» во главе со Спенсером Карбери признан лучшим в НХЛ в ноябре по версии Ассоциации тренеров лиги.

В активе «Вашингтона» 35 очков после 24 сыгранных матчей. Клуб забросил 101 шайбу, пропустив 69. Столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции после «Нью-Джерси Дэвилз».

Напомним, «Кэпиталз» выиграли четыре последних матча. Клуб уже несколько встреч выступает без своего травмированного капитана Александра Овечкина.

В следующем матче регулярки Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» примет на своём льду «Сан-Хосе Шаркс» 4 декабря, начало матча в 3:00 мск.