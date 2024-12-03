Хайруллин установил рекорд СКА по количеству голов в пустые ворота, обойдя Илью Ковальчука

Нападающий СКА Марат Хайруллин во встрече с «Амуром» (7:5) забросил шайбу в пустые ворота хабаровского клуба.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Хайруллин стал новым рекордсменом клуба по количеству заброшенных шайб в пустые ворота – 14. Он обошёл Илью Ковальчука с 13 такими голами.

К тому же заброшенная шайба на последней минуте основного времени матча в составе СКА стала для Марата девятой и он вышел на второе место среди армейцев в КХЛ. Хайруллин обошёл Виктора Тихонова, который отличался на 60-й минуте восемь раз. На первом располагается Ковальчук с 14 шайбами в последние 60 секунд основного времени.