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Хайруллин установил рекорд СКА по количеству голов в пустые ворота, обойдя Илью Ковальчука

Хайруллин установил рекорд СКА по количеству голов в пустые ворота, обойдя Илью Ковальчука
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Нападающий СКА Марат Хайруллин во встрече с «Амуром» (7:5) забросил шайбу в пустые ворота хабаровского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 7
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Коромыслов – 12:28 (5x5)     1:1 Коротких (Талалуев) – 12:50 (5x5)     2:1 Гальченюк – 24:55     2:2 Кузнецов (Кузьмин, Хайруллин) – 25:34 (5x4)     2:3 Хайруллин (Никишин, Кузнецов) – 25:54 (5x4)     3:3 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 27:08 (5x5)     3:4 Хайруллин (Кузнецов, Кузьмин) – 30:40 (5x5)     3:5 Смирнов (Плотников) – 41:21 (5x5)     3:6 Плотников (Кузнецов, Хайруллин) – 43:12 (5x4)     4:6 Ли (Коротких, Талалуев) – 54:37 (5x5)     5:6 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 57:32 (5x5)     5:7 Хайруллин (Кузнецов, Галенюк) – 59:39 (en)    

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, Хайруллин стал новым рекордсменом клуба по количеству заброшенных шайб в пустые ворота – 14. Он обошёл Илью Ковальчука с 13 такими голами.

К тому же заброшенная шайба на последней минуте основного времени матча в составе СКА стала для Марата девятой и он вышел на второе место среди армейцев в КХЛ. Хайруллин обошёл Виктора Тихонова, который отличался на 60-й минуте восемь раз. На первом располагается Ковальчук с 14 шайбами в последние 60 секунд основного времени.

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