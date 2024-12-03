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КХЛ представила символические команды звёзд и новичков ноября

КХЛ представила символические команды звёзд и новичков ноября
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Континентальная хоккейная лига представила символические команды звёзд и новичков третьего месяца сезона.

Команда звёзд

Вратарь: Иван Просветов (ЦСКА).
Защитники: Либор Шулак («Адмирал») – Сергей Телегин («Трактор»).
Нападающие: Никита Гусев («Динамо» Москва) – Вадим Шипачёв («Динамо» Минск) – Марат Хайруллин (СКА).

Фото: КХЛ

Команда новичков

Вратарь: Александр Смолин («Металлург»).
Защитники: Вениамин Королёв («Спартак») – Магомед Шараканов («Лада»).
Нападающие: Григорий Кузьмин (СКА) – Никита Хоружев («Нефтехимик») – Артём Набиев («Салават Юлаев»).

Фото: КХЛ

Напомним, первое место в Западной конференции занимает «Локомотив», на Востоке — «Трактор».

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