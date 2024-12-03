КХЛ представила символические команды звёзд и новичков ноября

Континентальная хоккейная лига представила символические команды звёзд и новичков третьего месяца сезона.
Команда звёзд
Вратарь: Иван Просветов (ЦСКА).
Защитники: Либор Шулак («Адмирал») – Сергей Телегин («Трактор»).
Нападающие: Никита Гусев («Динамо» Москва) – Вадим Шипачёв («Динамо» Минск) – Марат Хайруллин (СКА).
Фото: КХЛ
Команда новичков
Вратарь: Александр Смолин («Металлург»).
Защитники: Вениамин Королёв («Спартак») – Магомед Шараканов («Лада»).
Нападающие: Григорий Кузьмин (СКА) – Никита Хоружев («Нефтехимик») – Артём Набиев («Салават Юлаев»).
Фото: КХЛ
Напомним, первое место в Западной конференции занимает «Локомотив», на Востоке — «Трактор».