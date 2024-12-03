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«Тем, кто больше 10 лет в этом бизнесе, нечему удивляться». Назаров — об отставках в КХЛ

«Тем, кто больше 10 лет в этом бизнесе, нечему удивляться». Назаров — об отставках в КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров высказался о тренерских отставках в Континентальной хоккейной лиге.

«В КХЛ очень много интересных и напряжённых игр, цена ошибки с каждым днём возрастает. Перед дедлайном случаются не только обмены, но и принимаются громкие решения, в том числе случаются тренерские отставки. Тем, кто больше 10 лет в этом бизнесе, нечему удивляться. Ничего не поделаешь: такова жизнь. Команде нужен результат, а если ты не справляешься, то на твоё место приходят другие. Это устоявшиеся хоккейные порядки, они были, есть и будут.

Все мы живём в непростое время, а наши недруги никак не могут или не хотят принять реальности сегодняшнего многополярного мира. Они должны понять, что с нами нельзя разговаривать на повышенных тонах. Всем нам это очень сильно не нравится. У нас свой путь, который мы обязательно пройдём, объединившись единым практически 150-милионным кулаком вокруг нашего российского национального лидера. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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