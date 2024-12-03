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«Что-то внутри команды происходит». Плющев — о кризисе в «Сибири»

«Что-то внутри команды происходит». Плющев — о кризисе в «Сибири»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал нестабильную игру новосибирской «Сибири» в последних матчах нынешнего сезона.

«Есть вопросы, потому что мне непонятно это. «Сибирь» достаточно хорошо стартовала, с неплохим содержанием игры, но последние матчи все сливают, думаю, что-то внутри команды происходит: психология или что-то ещё. Но надо быть с командой, чтобы понять, что происходит», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

«Сибирь» потерпела семь поражений в последних девяти встречах. С 27 очками новосибирский клуб занимает 10-е место в таблице Востока.

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