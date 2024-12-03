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Агент Ткачёва: ни о каком пересмотре контракта Владимира с «Авангардом» речи не идёт

Агент Ткачёва: ни о каком пересмотре контракта Владимира с «Авангардом» речи не идёт
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Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва, отреагировал на информацию о возможном пересмотре контракта хоккеиста с омским клубом.

«У нас даже близко не было никаких разговоров и никаких контактов с руководством «Авангарда», чтобы что-то срезать Владимиру Ткачёву из его нынешнего контракта. Ни о каком понижении его финансовых условий и пересмотре контракта речи не шло, недовольств тоже не было. Это всё догадки», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Ткачёв пока не сыграл ни одного матча в текущем чемпионате из-за травмы, полученной в период межсезонья.

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