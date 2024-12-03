Шуми Бабаев — об увольнении Звягина: в «Авангарде» затянули с этим решением

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал решение «Авангарда» прекратить сотрудничество с тренерами Сергеем Звягиным и Антоном Курьяновым в преддверии скоро приезда нового главного тренера омского клуба Ги Буше. До прибытия Буше в Омск исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Подконицки.

«Как я уже говорил, с этим решением затянули, это нужно было делать раньше. Зачем держать человека, который не является авторитетом и главным тренером команды? Что касается Антона Курьянова, то это, наверное, его личное решение», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, «Авангард» располагается на девятой строчке в таблице Восточной конференции с 27 очками.