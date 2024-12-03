Плющев — о «Тракторе»: по классу команда не на порядок выше остальных

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре челябинского «Трактора» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Не думаю, что у «Трактора» спад или кризис, – команда идёт достаточно ровно. Они начали гораздо ярче, чем другие. Некоторые долго запрягают, но быстрее едут. По классу команда не на порядок выше остальных, поэтому ничего удивительного нет. На них начали выходить с другим настроем, ведь «Трактор» лидер, соперник учёл некоторые моменты», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 46 очков за 33 матча.