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Экс-форварда «Ак Барса» Артёма Лукоянова признали банкротом

Экс-форварда «Ак Барса» Артёма Лукоянова признали банкротом
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Арбитражный суд Республики Татарстан официально признал экс-форварда «Ак Барса» Артёма Лукоянова банкротом. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Суд исследовал материалы дела, в которых должник просил признать себя несостоятельным. После этого суд повторно исследовал материалы и вынес решение признать Лукоянова банкротом. Процедура реализации имущества действует шесть месяцев до 3 июня 2025 года. Также Лукоянову утвердили финансового управляющего. Сам хоккеист на заседание не явился.

Отмечается, что в отношении Лукоянова возбуждено шесть исполнительных производств на общую сумму 30,6 млн рублей – все связаны с просроченной задолженностью по кредитам.

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