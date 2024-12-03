Экс-форварда «Ак Барса» Артёма Лукоянова признали банкротом

Арбитражный суд Республики Татарстан официально признал экс-форварда «Ак Барса» Артёма Лукоянова банкротом. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Суд исследовал материалы дела, в которых должник просил признать себя несостоятельным. После этого суд повторно исследовал материалы и вынес решение признать Лукоянова банкротом. Процедура реализации имущества действует шесть месяцев до 3 июня 2025 года. Также Лукоянову утвердили финансового управляющего. Сам хоккеист на заседание не явился.

Отмечается, что в отношении Лукоянова возбуждено шесть исполнительных производств на общую сумму 30,6 млн рублей – все связаны с просроченной задолженностью по кредитам.