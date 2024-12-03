Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Динамо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

«Ак Барс» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск
Комментарии

Сегодня, 3 декабря, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ак Барс» одержал пять побед в семи последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и на данный момент занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.

Московское «Динамо» с 43 очками после 32 проведённых встреч располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Это первая встреча команд в текущем сезоне.

Материалы по теме
Эксклюзив
Американец Миллер назвал Никиту Гусева лидером московского «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android