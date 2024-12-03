«Ак Барс» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск
Поделиться
Сегодня, 3 декабря, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Ак Барс» одержал пять побед в семи последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и на данный момент занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.
Московское «Динамо» с 43 очками после 32 проведённых встреч располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.
Это первая встреча команд в текущем сезоне.
Комментарии
- 3 декабря 2024
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:07
-
14:50
-
14:37
-
14:25
-
14:22
-
14:14
-
14:00
-
13:43
-
13:35
-
13:25
-
13:10
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:25
-
12:13
-
12:00
-
11:37
-
11:35
-
11:25
-
11:18
-
11:12
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:09
-
09:55
-
09:43
-
09:30
-
09:18