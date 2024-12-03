«Ак Барс» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 3 декабря, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» одержал пять побед в семи последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и на данный момент занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции.

Московское «Динамо» с 43 очками после 32 проведённых встреч располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Это первая встреча команд в текущем сезоне.