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«Канадский эффект недолговечен». Трёхкратный олимпийский чемпион — о Гру в «Тракторе»

«Канадский эффект недолговечен». Трёхкратный олимпийский чемпион — о Гру в «Тракторе»
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Трёхкратный олимпийский чемпион, экс-капитан московского «Динамо» Виталий Давыдов высказался об игре «Трактора» под руководством канадского специалиста Бенуа Гру.

«Трактор» начал сезон неплохо — но к зиме начал сдуваться. Посмотрите, как вчера Уфа Козлова именно тактически переиграла команду Гру.

Канадский эффект — он недолговечен. Пришёл в Челябинск в готовую команду тренер, за счёт канадских штучек команду где-то расслабил, а где-то закрутил. Теперь нужна фундаментальная работа, в том числе на перспективу, не все тренеры-легионеры на неё способны.

Мне нравился «Трактор» в начале и середине осени, но, подозреваю, команда вошла в сезон на лёгкости. Теперь же эффект новизны ушёл, появились игровые проблемы. Посмотрим, что будет к весне», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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