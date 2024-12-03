Экс-тренер сборной России прокомментировал первый выход на лёд Овечкина после перелома

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал первый выход на лёд российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после перелома ноги.

«Во-первых, чёткого диагноза не знаю, я не врач. Может быть, информация данная сначала была немного пессимистичной. Он наверняка находится под наблюдением врачей, там нет никакого героизма, там не допускают, чтобы люди выходили с переломанными ногами, это дороже выйдет», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

С начала сезона Овечкин провёл 18 матчей, в них он заработал 25 (15+10) результативных баллов.