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Травма Овечкина: Плющев высказался о первом выходе на лёд Александра после перелома

Экс-тренер сборной России прокомментировал первый выход на лёд Овечкина после перелома
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал первый выход на лёд российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после перелома ноги.

«Во-первых, чёткого диагноза не знаю, я не врач. Может быть, информация данная сначала была немного пессимистичной. Он наверняка находится под наблюдением врачей, там нет никакого героизма, там не допускают, чтобы люди выходили с переломанными ногами, это дороже выйдет», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

С начала сезона Овечкин провёл 18 матчей, в них он заработал 25 (15+10) результативных баллов.

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