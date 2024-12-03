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«Ты, походу, только нам забиваешь». Подколзин — о реакции Шестёркина на гол «Рейнджерс»

«Ты, походу, только нам забиваешь». Подколзин — о реакции Шестёркина на гол «Рейнджерс»
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал о реакции российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина на гол форварда в его ворота.

— Первый гол в сезоне был в ворота «Рейнджерс» — ты же им часто забиваешь, твои, получается, клиенты?
— Шестёркин после матча так же примерно и сказал: «Ты, походу, только нам забиваешь». «Рейнджерс» я, по-моему, три в пяти матчах забил. Чуть ли не половина из моих грошей, сколько всего в НХЛ наковырял.

— Да уж. Теперь, если посмотреть ещё раз эту шайбу, вся эта череда странностей, которая предшествовала броску, уже видится по-другому.
— Вот-вот. Панара падает в нашей зоне, под меня подкатывается Браун, но я отдаю ему в конёк, она отскакивает ко мне, а в итоге ему за это передачу записали. Короче, нелогичная, сумбурная немного шайба, не вытекала она, — сказал Подколзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Подколзиным читайте на «Чемпионате»:
«Друзья душат в чате: «О, Макдэвид Макдэвиду отдал». Интервью с Подколзиным
Эксклюзив
«Друзья душат в чате: «О, Макдэвид Макдэвиду отдал». Интервью с Подколзиным
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