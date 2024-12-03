Подколзин — об игре с Макдэвидом и Драйзайтлем: смотрю и кайфую. Они на голову выше всех

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал о совместной игре с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.

— Столько восторгов от всех в НХЛ по поводу связки Макдэвид — Драйзайтль, а ты видел их игру даже не из первого ряда, а выходил на одну сцену. Космос?

— У нас с Владом Гавриковым между собой есть такое определение: «Другие ребята». Когда говорим про очень сильных игроков. Так вот Макдэвид и Драйзайтль — это совсем другие ребята. Смотришь, вроде такие же люди. А на льду на голову выше всех. И это при том, что все команды на них выходят с особым заданием. У нас в «Ванкувере» постоянно на собраниях говорили. И с таким давлением они продолжают разрывать. Мне такие партнёры, понятно, в новинку. Поэтому смотрю и кайфую. Пытаюсь чего-нибудь подметить, какие-то мелочи. Хотя бы как Драйзайтль бросает с неудобной. От Макдэвида же мне вряд ли что-то по мастерству перепадёт.

— В тройках же принято обсуждать игру, ты участвовал?

— Не. Я сижу молчу. Если что-то говорят, то киваю: да-да, конечно, давай. А между собой они постоянно общаются. Бывает, даже подкрикивают, на повышенных спорят. Был пример такой, когда в большинстве не всё получалось.

— А ты в большинстве не выходил с ними?

— Не-не. Дорасти до большинства ещё надо, — сказал Подколзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.