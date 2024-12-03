«Повесил Роман Борисыч на меня этот груз». Подколзин — о прозвище Русский Макдэвид

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин высказался о полученном прозвище Русский Макдэвид от главного тренера СКА Романа Ротенберга.

— Тебя самого не напрягало, что та цитата Романа Ротенберга стала хитовой и постоянно вспоминается в медиа по поводу и без?

— Повесил Роман Борисыч, конечно, на меня этот груз (смеётся). Но сам всегда с юмором относился к той истории. Просто сравнение же действительно громкое, а я не люблю, когда наперёд какие-то выдаются авансы. Сперва надо сделать. Даже вчера вот мы заходим здесь в Вегасе в раздевалку, и на листе с запросами от медиа вижу 92-й номер. Думаю: «Блин, что вот я скажу?»

— И что спрашивали?

— Вот как раз про три шайбы подряд. А я категорически не люблю, когда меня хвалят. Чувствую себя неловко. Вот так же и было после слов Романа Борисовича. Ну что поделать?

— Ждать новых Макдэвидов в СКА.

— Хах. Надеюсь, они там подрастают.

— А самому Коннору ты не рассказывал, что в России к тебе приклеился ярлык «Русский Макдэвид»?

— Нет, конечно. Куда? Он бы и не понял, наверное, о чём речь идёт (смеётся), — сказал Подколзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.