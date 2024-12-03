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Подколзин: Мичков переживал, что забить в НХЛ не может. Сказал ему — завтра нам забьёшь

Подколзин: Мичков переживал, что забить в НХЛ не может. Сказал ему — завтра нам забьёшь
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал о переживаниях российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова из-за низкой результативности в начале сезона НХЛ.

— Скучно без русских в команде или успеваешь с кем-то пересекаться, когда матчи выпадают против них?
— Стараюсь по возможности. Канадский День благодарения проходит в середине октября, у нас была «Филадельфия», поэтому позвал в гости Мичкова, Замулу и Федотова. Сидим разговариваем, Мич переживает: «Забить не могу». Я вспоминаю свою историю, как на меня давило, делюсь опытом, что надо попроще относиться, а в конце добавляю: «Завтра нам забьёшь». В первом периоде две кладёт, смотрю — едет довольный. Всё это проходил, знаю.

С «Колорадо» вот сейчас играли. Коля Коваленко там бегает во всех втыкается, нам вот забил, а потом на мне удалился, и наши реализовали. Ну а так жду матча с «Бостоном», там Задоров, с ним у нас всегда весёлое общение. А так, как всегда, удачи всем нашим парням! — сказал Подколзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Подколзиным читайте на «Чемпионате»:
«Друзья душат в чате: «О, Макдэвид Макдэвиду отдал». Интервью с Подколзиным
Эксклюзив
«Друзья душат в чате: «О, Макдэвид Макдэвиду отдал». Интервью с Подколзиным
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