Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лучший игрок всех времён». Подколзин — о 1000-м очке Макдэвида в НХЛ

«Лучший игрок всех времён». Подколзин — о 1000-м очке Макдэвида в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин высказался о 1000-м очке капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида в НХЛ.

— Ещё один памятный момент сезона «Ойлерз» — тысячное очко в карьере Макдэвида.
— Ты можешь представить масштаб события, когда человек за шестьсот с чем-то матчей набирает тысячу очков? Просто невероятно. Самая тема в том, что он набрал его заброшенной шайбой с паса Драйзайтля, а в овертайме добавил ещё победную передачу на Дарнелла Нурса. То есть вот это все три парня, которые росли в команде, переживали с ней очень непростые периоды в начале карьеры. Очень символичный момент.

— Ты себя хоть немножко причастным к истории «Эдмонтона» начал чувствовать?
— До этого ещё далеко. Но я смотрю на такие моменты и реально рад за парней по-человечески. Просто невероятные профессионалы. А Макдэвид — лучший игрок всех времён. Когда мы выбежали на лед его поздравлять, подумал в тот момент: когда-нибудь буду внукам рассказывать, что играл с таким выдающимся мастером, как сейчас кто-то вспоминает, что играл с Гретцки, Буре или Овечкиным, — сказал Подколзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Василием Подколзиным читайте на «Чемпионате»:
«Друзья душат в чате: «О, Макдэвид Макдэвиду отдал». Интервью с Подколзиным
Эксклюзив
«Друзья душат в чате: «О, Макдэвид Макдэвиду отдал». Интервью с Подколзиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android