«Лучший игрок всех времён». Подколзин — о 1000-м очке Макдэвида в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин высказался о 1000-м очке капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида в НХЛ.

— Ещё один памятный момент сезона «Ойлерз» — тысячное очко в карьере Макдэвида.

— Ты можешь представить масштаб события, когда человек за шестьсот с чем-то матчей набирает тысячу очков? Просто невероятно. Самая тема в том, что он набрал его заброшенной шайбой с паса Драйзайтля, а в овертайме добавил ещё победную передачу на Дарнелла Нурса. То есть вот это все три парня, которые росли в команде, переживали с ней очень непростые периоды в начале карьеры. Очень символичный момент.

— Ты себя хоть немножко причастным к истории «Эдмонтона» начал чувствовать?

— До этого ещё далеко. Но я смотрю на такие моменты и реально рад за парней по-человечески. Просто невероятные профессионалы. А Макдэвид — лучший игрок всех времён. Когда мы выбежали на лед его поздравлять, подумал в тот момент: когда-нибудь буду внукам рассказывать, что играл с таким выдающимся мастером, как сейчас кто-то вспоминает, что играл с Гретцки, Буре или Овечкиным, — сказал Подколзин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.