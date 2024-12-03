«Восьмёрки определились в сентябре». Плющев — о борьбе за место в плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о борьбе за место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Проходных матчей нет, особенно между командами, которые идут в одной подгруппе. В восьмёрке идёт борьба за место под солнцем. Что восьмёрки определились в сентябре, было ясно. Сейчас между собой разбираются», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, первое место в Западной конференции занимает «Локомотив», имея в активе 56 очков. На Востоке первое место занимает челябинский «Трактор». Подопечные канадского специалиста Бенуа Гру набрали 46 баллов.