Журналист The Athletic рассказал об одной из причин проблем сборной Канады с вратарями

Журналист Крис Джонстон в статье на сайте The Athletic заявил, что одной из причин проблем сборной Канады с вратарями является дорогостоящая экипировка для начинающих голкиперов в стране.

— Канада сделала шаг назад в вопросе вратарей, в то время как другие страны (в основном Россия и США) находятся на переднем крае. Как вы думаете, руководители Федерации хоккея Канады рассматривают это как внутреннюю проблему?

— Тревожные колокола звонят уже не менее десятилетия, но решения нелегки. Общаясь с теми, кто глубоко вовлечён в канадское вратарское сообщество, вы чаще всего слышите о стоимости экипировки.

Один опытный тренер вратарей сказал, что это стало «позицией богатого человека». В отличие от многих европейских клубов, расходы на экипировку и подготовку несёт семья вратаря в Канаде. Можно понять, почему некоторые родители не хотят (или не позволяют), чтобы их дети играли на позиции голкипера. Эта проблема, безусловно, есть на радаре Федерации хоккея Канады, и она обязательно привлечёт ещё больше внимания с возвращением хоккея в формате «лучшие против лучших», — написал Джонстон.