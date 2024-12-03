Нападающий Шейн Принс перешёл из «Спартака» в «Адмирал»

«Спартак» оформил сделку с «Адмиралом» из Владивостока. В обмен на нападающего Шейна Принса в «Адмирал» московский клуб получает денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего Принса 7 (3+4) очков в 13 матчах при показателе полезности «+3» и четырёх минутах штрафа. Всего на счету игрока 126 матчей в составе «Спартака» при 73 (37+36) набранных очках.

В КХЛ форвард дебютировал в 2018 году за «Сибирь», там он провёл один сезон. Позже нападающий играл в минском «Динамо», «Автомобилисте». В НХЛ Принс провёл два сезона за «Оттаву» и три – за «Айлендерс».

Самым результативным для него был сезон-2020/2021 в минском «Динамо», тогда нападающий набрал 49 очков в 52 матчах.