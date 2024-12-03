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Форвард Никита Шашков впервые с февраля примет участие в официальном матче

Форвард Никита Шашков впервые с февраля примет участие в официальном матче
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Форвард «Автомобилиста» Никита Шашков впервые с февраля примет участие в официальном матче. Нападающий после обмена из «Сибири» был отправлен в ВХЛ. Шашков заявлен на матч с «Нефтяником» и сыграет в четвёртом звене «Горняка». Встреча начнётся в 17:00 мск.

Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 16:30 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
1-й период
3 : 1
Нефтяник
Альметьевск

В последний раз Шашков принимал участие в официальном матче 24 февраля 2024 года. Форвард провёл игру с «Салаватом Юлаевым» (2:1) в составе новосибирской «Сибири».

Фото: «Горняк»

Шашков родился в Новокузнецке, является воспитанником новосибирской «Сибири». С 2015 года нападающий защищал цвета «Сибирских Снайперов» в МХЛ. В сезоне-2017/2018 стал лучшим бомбардиром своей команды, в 61 матче забросив 33 шайбы и сделав 21 голевую передачу. В общей сложности провёл за «Сибирь» 237 матчей, в которых набрал 57 (25+32) очков.

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