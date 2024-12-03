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Игроки «Дэвилз» блокировали 5 бросков за полминуты, нейтрализовав большинство «Рейнджерс»

Игроки «Дэвилз» блокировали 5 бросков за полминуты, нейтрализовав большинство «Рейнджерс»
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Сегодня, в ночь со 2 на 3 декабря мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) прошёл матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали гости со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Палат, Ковачевич) – 01:27     0:2 Мерсер (Хьюз) – 07:10     0:3 Хэмилтон (Хьюз, Братт) – 29:04 (pp)     0:4 Хьюз (Хьюз, Братт) – 32:38     1:4 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 33:29 (pp)     1:5 Хьюз (Братт, Хэмилтон) – 38:56 (pp)    

В середине первого периода при счёте 2:0 в пользу «Нью-Джерси» игроки «Дэвилз» блокировали пять бросков за полминуты, нейтрализовав большинство «Рейнджерс». Хоккеисты заблокировали пять бросков подряд, а шестой бросок успешно отразил вратарь Якоб Маркстрём.

«Рейнджерс» продолжат домашнюю серию и встретятся с «Питтсбург Пингвинз» 7 декабря. «Нью-Джерси» дома сыграет с «Сиэтл Кракен» 7 декабря.

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