Игроки «Дэвилз» блокировали 5 бросков за полминуты, нейтрализовав большинство «Рейнджерс»

Сегодня, в ночь со 2 на 3 декабря мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) прошёл матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу одержали гости со счётом 5:1.

В середине первого периода при счёте 2:0 в пользу «Нью-Джерси» игроки «Дэвилз» блокировали пять бросков за полминуты, нейтрализовав большинство «Рейнджерс». Хоккеисты заблокировали пять бросков подряд, а шестой бросок успешно отразил вратарь Якоб Маркстрём.

«Рейнджерс» продолжат домашнюю серию и встретятся с «Питтсбург Пингвинз» 7 декабря. «Нью-Джерси» дома сыграет с «Сиэтл Кракен» 7 декабря.