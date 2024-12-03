Экс-директор «Трактора»: очень удивило, что Кузнецову нужно было время для адаптации к КХЛ

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин заявил, что был удивлён долгой адаптацией нападающего СКА Евгения Кузнецова к игре в Континентальной хоккейной лиге и прокомментировал фирменные буллиты форварда, которые всё чаще отбивают вратари лиги.

«Всё к этому шло, вратари тоже анализируют. Они сделали выводы и поняли, как ловить такой буллит. Вообще, меня очень удивляло, когда говорили, что Жене Кузнецову надо было время, чтобы адаптироваться к КХЛ. А сколько времени нужно для мастера? Нисколько! Он должен приезжать и сразу же играть. Вот Яромир Ягр или Павел Дацюк приезжали, и никто не ждал полгода, что они будут забивать. Когда Паша уже не мог играть, он честно об этом сказал. А сейчас Кузнецов начал набирать очки, но в основном против команд, которые не попадают в зону плей-офф», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

В регулярном чемпионате КХЛ Кузнецов провёл 27 матчей и набрал 27 (10+17) очков при показателе полезности «+19». В этом сезоне нападающий вернулся играть в Россию после 10 лет выступления в Северной Америке.