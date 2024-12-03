Терещенко — об увольнении Звягина: кто бы тренировал команду, если бы его уволили раньше?

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал увольнение исполняющего обязанности главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина и его помощника Антона Курьянова.

«Звягина не могли уволить раньше, кто бы тренировал команду? Мы не знаем всех нюансов контракта его. Здесь всё абсолютно нормально, он знает команду.

Антон Курьянов местный, не смог, наверное, аргументировать те изменения в составе, которые были. Можно говорить жёстко, спокойно, но мы не знаем всей ситуации в Омске. Клуб с серьёзными амбициями, хочет быть на лидирующих позициях. Что не получилось – разбираться руководству», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.